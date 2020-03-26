В США ребенок 16 часов провел с телом зараженной коронавирусом матери

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В американском штате Вирджиния ребенок 16 часов провел рядом с телом зараженной коронавирусом матери. Об этом сообщает телеканал WGXA.

42-летнюю женщину, работавшую врачом, обнаружили мертвой в ее доме. После проведения медицинской экспертизы оказалось, что она была заражена коронавирусом.

Следователи установили, что женщина скончалась примерно за 12-16 часов назад до того, как нашли ее труп. Все это время в доме находился маленький ребенок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире жертвами коронавируса нового типа стали свыше 20 тысяч человек.

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