В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.
По его словам, в столице могут закрыть крупные торговые центры, центральные парки, а также кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания.
Он подчеркнул, что выходные дни, предложенные президентом России Владимиром Путиным, следует использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции.
Собянин уточнил, что об окончательном решении о введении новых мер в Москве будет объявлено 26 марта.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта.
По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин подписал указ о нерабочей неделе в России