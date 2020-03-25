В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, в столице могут закрыть крупные торговые центры, центральные парки, а также кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания.

Он подчеркнул, что выходные дни, предложенные президентом России Владимиром Путиным, следует использовать, чтобы уменьшить скорость распространения инфекции.

Собянин уточнил, что об окончательном решении о введении новых мер в Москве будет объявлено 26 марта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта.

По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

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