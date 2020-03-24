Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке

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Президент России Владимир Путин лично решил посетить инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением и диагнозом COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин посетил объект, не используя дополнительных мер безопасности, кроме кортежа на дороге.

Президент при посещении больницы встретился с главврачом и пациентами, отметив высокий уровень работы специалистов в учреждении.

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