Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

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ВЦИОМ на основании проведенного социологического опроса выявил наиболее важные, по мнению россиян, поправки к Основному закону страны.

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).

На совсем немного отстает признание детей как приоритетного направления госполитики (93%).

Обязательную индексацию пенсий считают важной 92%. Ровно такой же уровень поддержки у поправки про адресную соцподдержку и у поправки о защите природного многообразия России.

Обеспечение территориальной целостности страны и запрет фальсификации истории поддерживают 9 из 10 россиян (по 89%).