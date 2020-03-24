Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
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ВЦИОМ на основании проведенного социологического опроса выявил наиболее важные, по мнению россиян, поправки к Основному закону страны.
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
На совсем немного отстает признание детей как приоритетного направления госполитики (93%).
Обязательную индексацию пенсий считают важной 92%. Ровно такой же уровень поддержки у поправки про адресную соцподдержку и у поправки о защите природного многообразия России.
Обеспечение территориальной целостности страны и запрет фальсификации истории поддерживают 9 из 10 россиян (по 89%).