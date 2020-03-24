Трамп спешно отошел от врача после ее слов о недомогании
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поспешно отдалился от медика Деборы Биркс, которая заявила о недомогании. Все это произошло на пресс-конференции, передает РИА «Новости».
По словам Биркс, у нее была небольшая температура. Когда политик услышал это, он произнес: «Ох!» и быстро отошел от нее в сторону на несколько шагов.
Биркс поспешила успокоить присутствующих, добавив, что сделала тест на коронавирус и он оказался отрицательный. После этого Трамп сделал несколько шагов обратно и стал улыбаться.
«Спасибо, что сказали», — обратился президент к врачу.
Ранее лечащий врач Трампа заявил, что у главы государства нет коронавируса. Он отметил, что спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у Трампа нет никаких симптомов заболевания.
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