Трамп спешно отошел от врача после ее слов о недомогании

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поспешно отдалился от медика Деборы Биркс, которая заявила о недомогании. Все это произошло на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По словам Биркс, у нее была небольшая температура. Когда политик услышал это, он произнес: «Ох!» и быстро отошел от нее в сторону на несколько шагов.

Биркс поспешила успокоить присутствующих, добавив, что сделала тест на коронавирус и он оказался отрицательный. После этого Трамп сделал несколько шагов обратно и стал улыбаться.

«Спасибо, что сказали», — обратился президент к врачу.

Ранее лечащий врач Трампа заявил, что у главы государства нет коронавируса. Он отметил, что спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

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