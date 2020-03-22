ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что создание необходимой авиационной группировки было завершено в соответствии с указанием министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу ВКС России.

В министерстве добавили, что в Московской области на военном аэродроме «Чкаловский» находятся 9 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ. Они были переброшены вместе с экипажами прошедшей ночью из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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