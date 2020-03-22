Глава Минобороны Италии поблагодарил РФ за оперативную помощь в борьбе с коронавирусом

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Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил Россию за оперативную помощь в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское военное ведомство.

Отмечается, что Гуэрини сделал это в телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу

«Лоренцо Гуэрини выразил благодарность России за оперативную помощь, оказываемую по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте в борьбе с пандемией коронавируса», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что российских военных вирусологов отправят в Италию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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