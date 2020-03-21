Патриарх Кирилл утвердил тексты молитв в связи с пандемией коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомился с текстами молитвенных прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и утвердил их. Об этом говорится на сайте РПЦ.
Патриарх призвал православных граждан к сдержанности и сохранению трезвомыслия. Он отметил, что верующим не следует верить фейковой информации о коронавирусе и поддаваться панике, однако нельзя и недооценивать опасность инфекции.
«Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры», — добавил он.
Планируется, что прихожане смогут услышать утвержденные прошения уже 22 марта.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 304 тыс. человек, при этом смогли вылечиться 94 674, а погибли — 12 978. В России выявили 306 случаев заражения, 16 человек — выздоровели.
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