В США женщина и трое ее детей скончались от коронавируса за неделю

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В американском штате Нью-Джерси пожилая женщина и трое ее детей умерли от коронавируса друг за другом, в течение одной недели, пишет The New York Times.

В начале марта 73-летняя Грейс Фуско, у которой было 11 детей и 27 внуков, устроила традиционный семейный обед, на котором, предположительно, родственники заразились коронавирусом друг от друга.

Вскоре скончались старшие сын и дочка, которым было около 55 лет. Через несколько дней умерла Грейс, не приходя в сознание. На следующий день ушел из жизни еще один сын пожилой женщины.

19 членов семьи находятся в изоляции. Двое попали в реанимацию.

В США коронавирусом заразились больше 16,5 тысяч, скончались 225 человек.

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