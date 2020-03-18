Путин пояснил, почему в России и странах Запада разный средний класс

Президент России Владимир Путин отметил, что средний класс в РФ отличается от среднего класса во Франции, в Германии и США. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности», — заявил он.

Глава государства выразил мнение, что средний класс в каждой стране разный.

«Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что в России МРОТ равен 11 280, а средняя зарплата в текущем году гораздо выше предыдущих показателей.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал Путин, отметив, что необходимо укреплять средний класс.

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