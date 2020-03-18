Единственная собака с коронавирусом умерла после карантина

В Гонконге единственная собака, у которой подтвердился коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой, пишет газета South China Morning Post.

«Департамент узнал от владельца собаки, что она умерла 16 марта. Хозяйка сказала, что не хочет выяснять причину путем вскрытия», — сообщает медиа.

В Гонконге в конце февраля врачи поместили на карантин 17-летнего померанского шпица, анализы которого подтвердили коронавирус. Собака болела без симптомов. ВОЗ заявила, что изучает первый случай вируса у животного. Предполагалось, что хозяин заразил питомца.

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