ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По ее данным, за последние 24 часа в мире зафиксировано 862 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции. При этом общее число смертей с начала эпидемии увеличилось до 6606.
Согласно сведениям ВОЗ, общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом достигло 167 511.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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