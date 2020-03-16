Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Юристы, ученые, журналисты и писатели из России обратились с открытым письмом к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда. Соответствующее обращение размещено на сайте «Эха Москвы».

Авторы письма выступили против поправок в Конституцию. Под текстом подписались 357 человек, в том числе директор «Левада-центра» Лев Гудков, телеведущая Татьяна Лазарева, журналист Леонид Парфенов, писатель Лев Рубинштейн и другие.

Они выразили уверенность в том, что над Россией «нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму».

Авторы считают неприемлемыми поправки о президентских сроках, а также считают противоречивыми поправки в гл. 3–8 Конституции.

«Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления», — написали они.

Законопроект о поправках в Конституцию включает положение о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. Кроме того, в обновленной Конституции будут расширены полномочия парламента, введены ограничения для должностных лиц, а также лимитировано количество возможных президентских сроков для одного лица. Однако в соответствии с поправкой, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, действующий президент сможет баллотироваться на этот пост вновь, несмотря на его прошлые сроки.

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