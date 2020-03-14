Газета Daily Mail назвала первой женщиной-космонавтом Валентину Матвиенко

Британская газета Daily Mail ошибочно написала, что первой женщиной-космонавтом является спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Притом на фотографии правильно изображена летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова.

Материал газеты был посвящен тому, что российские сенаторы одобряют изменения в Конституцию страны, которые позволяют действующему президенту страны Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства.

«Спикер Совфеда, член парламента и первая женщина в космосе Валентина Матвиенко назвала принятие поправок «одним из наиболее важных вопросов современной (российской) истории»», — говорится в тексте публикации.

Стоит отметить, что поправки действительно прокомментировала Валентина Матвиенко, однако, согласно имеющимся данным, в космосе она не была.

По состоянию на 14.50 мск, издание так и не поправило свою ошибку.

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