Ограничить въезд в РФ с Украины предложили в ГД

В Госдуме предложили установить ограничения на въезд с территории Украины в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Говорит Москва».

С соответствующей инициативой выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Он подчеркнул, что «при этом абсолютно прекращать сообщение с Донбассом ни в коем случае нельзя», а также указал на необходимость принятия «взвешенных решений» при ухудшении эпидемиологической ситуации на Украине.

Затулин добавил, что решение о полном закрытии российско-украинской границы стало бы поводом для радости антироссийски настроенным элементам.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще шесть человек заражены коронавирусом в России

— Жертвами коронавируса в Италии стали свыше тысячи человек

— Россия ограничила пропуск через границу для граждан Италии