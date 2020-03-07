На Алтае семиклассник ударил ножом подростка

На Алтае прокуратура начала проверку из-за ножевого ранения семиклассника, сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В школе села Майма подрались 13-летний и 14-летний подростки. Один ударил другого ножом. Пострадавший был доставлен в больницу.

«Конфликт между детьми произошел на территории, прилегающей к зданию школы, во время перемены, педагоги и сотрудники охранного предприятия мер к его урегулированию не предприняли», — сообщает прокуратура.

Правоохранители выясняют, как подросток пронес нож в школу.

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