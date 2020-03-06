Предложившая Путину взять ее в жены россиянка рассказала о беседе с ним

Жительница Иваново, которая попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, рассказала о беседе с главой государства. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По ее заверению, российский лидер во время общения счел такое предложение девушки «интересным».

Горожанка отметила, что передала Путину свою фотографию, на которой есть ее номер телефона.

«Фотографию я передала, а там уже будет видно», — сказала девушка.

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