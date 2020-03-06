Путин: нет высшего счастья, чем воспитание ребенка

Президент России Владимир Путин заявил, что для человека нет высшего счастья, чем воспитание ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что воспитание детей является одной из главных задач в жизни женщины. Он добавил, что в центре воспитания всегда стоит фигура матери.

Кроме того, глава государства напомнил, что семьи, в которых второй ребенок появился после 1 января 2020 года, будут получать материнский капитал в повышенном размере.

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