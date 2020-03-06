Путин: нет высшего счастья, чем воспитание ребенка
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Президент России Владимир Путин заявил, что для человека нет высшего счастья, чем воспитание ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что воспитание детей является одной из главных задач в жизни женщины. Он добавил, что в центре воспитания всегда стоит фигура матери.
Кроме того, глава государства напомнил, что семьи, в которых второй ребенок появился после 1 января 2020 года, будут получать материнский капитал в повышенном размере.
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