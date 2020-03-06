В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Личность заболевшего пока не раскрывается. Известно, что после случившегося работа в папском городе-государстве была приостановлена для санитарной обработки помещений

Всего в мире зафиксировано свыше 98 тысяч заболевших. При этом смогли выздороветь 54 994 человек, а скончались — 3 368.

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