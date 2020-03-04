Роскомнадзор запретит доступ к ресурсам с фейковой информацией о коронавирусе

Роскомнадзор ограничит доступ к интернет-ресурсам, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе. Об этом сообщили в пресс-центре федеральной службы.

Как отмечается, Роскомнадзор внес некоторые сообщения о коронавирусе в реестр запрещенной информации. В частности посты в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Уточняется, что с таким требованием в службу обратилась Генеральная прокуратура, которая предоставила ряд ссылок на «недостоверную общественно значимую информацию».

По сведениям Генпрокуратуры, данные сообщения создают угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к данным постам и на других интернет-русурсах.

Ранее президент России Владимир Путин, заявил, что информационные «вбросы» о коронавирусе передают в Россию, чтобы запугать население.

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