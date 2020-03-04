Путин заявил, что информационные «вбросы» по коронавирусу идут из-за границы

Президент России Владимир Путин заявил, что по информации ФСБ, информационные «вбросы» по коронавирусу делаются из-за границы, чтобы посеять панику, передает РИА «Новости».

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — сказал президент.

По словам Путина, чтобы противостоять этому, нужно своевременно и достоверно информировать граждан о происходящем.

В России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess» и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор сообщил, что за сутки в России не выявлено новых случаев коронавируса

— Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

— РФ продлила запрет на ввоз экзотических животных из КНР на фоне коронавируса