В РАН посчитали лженаучной статью «Петровки, 38» о влиянии имени на склонность к преступлениям

Эксклюзив

Академик РАН и глава комиссии по борьбе с лженаукой Евгений Александров раскритиковал интервью газеты «Петровка, 38» с автором книг о влиянии имени человека на его судьбу Борисом Хигиром.

В беседе с журналистами Хигир заверил, что узнать о преступных наклонностях человека можно по почерку, дате рождения и даже имени. Он также пожаловался, что в полиции пренебрегают его услугами.

«Хигир наговорил «сорок бочек арестантов», сочетая высказывания очевидно справедливые с заведомо вздорными заявлениями. Опытный психолог может строить гипотезы о характере и склонностях человека по его внешнему виду и даже почерку — в этом нет ничего загадочного», — сказал Александров в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что идея Хигира о влиянии имени человека на его судьбу является заблуждением. Кроме того, собеседник издания выдавал за «сенсационные» достаточно банальные утверждения.

«Он заявляет, что группа крови определяет склонность к преступности. Но это самоочевидно, потому что первая группа крови — самая распространенная», — заключил академик.

Борис Хигир — автор книг о влиянии имени на судьбу. Он также проводит платные консультации, на которых предсказывает совместимость супругов по имени, дате рождения, фото и группе крови.

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