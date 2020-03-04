В Госдуме оценили необходимость проведения встречи ядерной «пятерки»

В Государственной думе считают, что здравый смысл возобладал в США, если президент Дональд Трамп согласился на встречу лидеров стран ядерной «пятерки» по инициативе его российского коллеги Владимира Путина. Об этом RT рассказал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

Депутат напомнил, что в последнее время американская сторона занимала «изоляционистскую позицию», однако в вопросе необходимости проведения саммита лидеров стран-членов Совбеза ООН Штаты согласились на конструктивные переговоры. По мнению Мороза, это обнадеживает.

«Здравый смысл в Вашингтоне возобладал, и они готовы вступать в конструктивные переговоры», — отметил он.

В ядерную «пятерку» входят государства, которые имеют ядерное оружие, а именно Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

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