Защита историка Соколова потребует рассмотреть дело об убийстве в закрытом режиме

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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в... Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в...
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в...
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова будет настаивать на закрытом судебном заседании по уголовному делу. Об этом Александр Почуев рассказал «Газете.Ru».

«Вчера [Соколову было] предъявлено окончательное обвинение. Защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе. В дальнейшем я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии», — сказал адвокат.

По его словам, излишняя публичность судебного процесса вызовет негативные последствия для потерпевшей стороны и самого обвиняемого.

«В отношении Соколова был заочно сформирован резко негативный общественный вердикт», — посчитал Почуев.

Ранее Соколов написал роман под названием «Любовь» о взаимоотношениях с убитой аспиранткой. Публикация произведения станет возможна лишь после согласия родственников погибшей.

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