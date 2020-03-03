Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что исламская республика попросила у РФ помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, передает РИА «Новости».

«Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе наших единомышленников», — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 90 752 человека, 3 117 человек погибли.

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