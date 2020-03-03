Строителя Приморского океанариума приговорили к 12 годам тюрьмы за растрату

Бывшего главу дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе Андрея Поплавского приговорили к 12 годам лишения свободы за коммерческий подкуп и растрату при строительстве Приморского океанариума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Фрунзенский районный суд Владивостока признал Поплавского виновным и назначил наказание в виде 12 лет в колонии общего режима и штрафа в 400 млн рублей, заявил представитель суда.

Установлено, что Андрей Поплавский вместе с гендиректорами ООО «НПО «Мостовик» и ЗАО «Косандра» Олегом Шишовым и Александром Косяченко участвовал в растрате средств, выделенных на объект, в размере 1 млн рублей.

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