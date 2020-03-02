Путин предложил закрепить в конституции статус России как правопреемника СССР
Президент России Владимир Путин предложил закрепить в конституции поправку о правопреемстве России в отношении Советского Союза, передает ТАСС.
«Россия является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях», — говорится в тексте поправки.
Ранее стало известно, что 2 марта президент внес в Госдуму предложения о конституционных поправках. Предложения заняли 24 листа.
До этого глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Кроме того, возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.
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