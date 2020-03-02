Песков: Путин не поручал возобновить расследование дела Листьева

Президент России Владимир Путин не поручал возобновить расследование убийства журналиста Владислава Листьева, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«До сих пор не было от главы государства никаких поручений или обращений на этот счет», — указал Песков.

Говоря о том, может ли президент дать такое поручение, Песков затруднился сказать, возможно ли это юридически.

По словам Пескова, в целом, Путин «вполне может дать» соответсвующее поручение, однако до сих пор решений на этот счет не было.

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой возобновить расследование дела об убийстве Листьева.

Листьев был застрелен в подъезде собственного дома в 1995 году. Ему было 38 лет. Найти виновных в его смерти до сих не удалось.

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