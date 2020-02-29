Число зараженных коронавирусом в Японии достигло 942, 705 человек из низ — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что больше всего заболевших (67 человек) зафиксировано в префектуре Хоккайдо. В Токио — 36 заразившихся.

Известно, что от Covid-2019 в стране скончались 11 человек.

В связи с распространением вируса в Японии отменены массовые мероприятия, закрыты парки развлечений, в том числе токийский Disneyland, государственные библиотеки, смотровые площадки и музеи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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