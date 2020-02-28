Под Астраханью упал вертолет
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Под Астраханью разбился вертолет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«По предварительным данным, в районе села Линейное потерпел крушение вертолет », — сказал источник.
Собеседник не уточнил тип вертолета и число пассажиров. Информации о пострадавших пока нет.
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