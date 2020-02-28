Московским школам рекомендовали регулярно мерить температуру учащимся

Московским школам рекомендовали регулярно измерять температуру учащихся и усилить иные профилактические меры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Отмечается, что такие меры вводятся в связи с сезонным повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Согласно приказу департамента образования и науки города Москвы №65, рекомендовано проводить наблюдение за состоянием здоровья детей и регулярно измерять у них температуру.

Уроки по разным предметам будут проходить в одном классе. Если у учащегося будут выявлены признаки заболевания и повышена температура, его изолируют до прихода родителей, а после направят домой. Самостоятельно ребенок не сможет покинуть учебное заведение.

Кроме того, на время подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ будут отменены выездные и массовые мероприятия и занятия в бассейнах.