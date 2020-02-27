Глава Роскомнадзора назвал основной задачей освещение роли казаков в жизни страны

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал информирование о роли казаков в жизни России первоочередной задачей, сообщается на странице ведомства в «ВКонтакте».

Данное заявление Жаров сделал в рамках первого заседания комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте России по делам казачества. Глава Роскомнадзора также отметил важность интеграции казачьих обществ в процесс развития регионов.

Кроме того, в ходе заседания первый заместитель генерального директора ФГПУ «ВГТРК» Андрей Кондрашов призвал пресс-службы к освещению участия казачества во всероссийских патриотических акциях.

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