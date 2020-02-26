Путин назвал росгвардейцев «ранимыми и трепетными»

Президент России Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Путину» объяснил поведение росгвардейцев на московских митингах летом 2019 года.

«Они (росгвардейцы) и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать», — сказал президент.

По словам Путина, насилие в отношении представителей власти недопустимо, так как Росгвардия может пойти под пули ради граждан, поэтому силовиков нужно защищать.

«Дубинкой просто так никто не молотит. Если люди выполняют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой?», — заключил российский лидер.

27 июля и 3 августа 2019 года в Москве прошли несанкционированные акции из-за отказа независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. По данным МВД, были задержаны около двух тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на беспорядках в Москве

— Трех участников дела о массовых беспорядках в Москве признали виновными

— Сбежавший из России фигурант дела о беспорядках в Москве арестован заочно