В Совфеде предложили ввести штраф за купание в неположенных местах

В Совете Федерации предложили добавить в редакцию КоАП статью «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах», предполагающую штрафы за купание в неположенных местах, игру в мяч на пляже в не отведенных для этого местах, а также прыжки в воду с причалов и «подачу криков ложной тревоги». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, максимальный штраф будет в размере 50 тыс. рублей.

Предполагается, что запрет на купание будет действовать в местах, где установлены специальные щиты с предупреждениями и запрещающими надписями, где нет необходимого оборудования.

Кроме того, взыскания грозят за заплыв за буйки, обозначающие место для купания; подплыв к моторным, парусным судам и весельным лодкам; прыжки в воду с катеров, лодок и причалов; купание в пьяном состоянии и тд.

Ответственность будет распространяться на граждан, собственников и арендаторов пляжей.

Простым гражданам за нарушение грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей; должностным лицам — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; индивидуальным предпринимателям — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; юридическим лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Инициаторами подобных дополнений к КоАП выступили Ростовская, Кировская, Тверская, Кемеровская, Сахалинская области, Чувашия и Башкирия.

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