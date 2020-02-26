Названы места в РФ, где чаще всего происходили природные катаклизмы в 2019 году

Гидрометцентр России рассказал, какие федеральные округа в России страдали чаще остальных от ураганов, наводнений, обильных осадков в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

Как выяснилось, чаще всего природные катаклизмы в прошлом году наблюдались в Сибирском федеральной округе. Там насчитано 86 опасных явлений. На втором месте Дальневосточный регион, где произошло 71 явление, далее ЮФО с 62 явлениями. При это чаще всего были замечены ураганы, сильные ветра, ливни и пожарная опасность.

Отмечается, что общее число происходящих в РФ опасных явлений снизилось до 903 единиц. Кроме того, уменьшилось с 465 в 2018 году до 346 в 2019 году количество природных явлений, которые нанесли ущерб российской экономике.

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