Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с наступлением нового года по лунному кораблю. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что данный буддистский праздник «символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов».

Президент отметил важность того, что российские буддисты бережно хранят свои традиции и передают их новым поколениям, а также вносят большой вклад «в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений».

«Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях», — пожелал Путин.