У эвакуировавшего украинцев из Китая водителя автобуса поднялась температура
У водителя автобуса, который эвакуировал украинцев из китайского Уханя из-за коронавируса, поднялась температура, передает Regnum со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.
По словам министра, водители, которые перевозили эвакуированных, как и последние находятся на карантине.
Аваков пояснил, что повышение температуры тела дало обострение артрита на колене у водителя.
Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда приехали автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие на место автобусы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия проживания в карантине
— Министр здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из Ухани соотечественников
— Отставки правительства из-за коронавируса требует украинская оппозиция