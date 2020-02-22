У эвакуировавшего украинцев из Китая водителя автобуса поднялась температура

У водителя автобуса, который эвакуировал украинцев из китайского Уханя из-за коронавируса, поднялась температура, передает Regnum со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.

По словам министра, водители, которые перевозили эвакуированных, как и последние находятся на карантине.

Аваков пояснил, что повышение температуры тела дало обострение артрита на колене у водителя.

Ранее сообщалось, что у санатория в Полтавской области, куда приехали автобусы с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие стали закидывать палками и камнями прибывшие на место автобусы.

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