Власти Красноярска отреагировали на репост Греты Тунберг публикации о «черном небе»

В пресс-службе мэра Красноярска Сергея Еремина прокомментировали репост публикации шведской активистки Греты Тунберг о «черном небе» в городе, передает РИА «Новости».

В пресс-службе заявили, что отнеслись к этому нормально и не считают все произошедшее провокацией.

Там отметили, что данная тема является актуальной для горожан, а также рассказали, что ранее был составлен план по улучшению экологической обстановки в городе, который поддержал глава государства Владимир Путин.

Так, в частности, в городе будут ликвидированы малоэффективные котельни и обновлен общественный транспорт.

Ранее Тунберг на своей странице в Twitter сделала репосты российских активистов, которые 21 февраля вышли на пикет против загрязнения окружающей среды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грета Тунберг поддержала протестующих против «черного неба» в Красноярске