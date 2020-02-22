Специалисты рассказали, какой продукт помогает очистить кишечник

Зарубежные врачи-диетологи назвали продукт, который способен очищать кишечник от вредных микроорганизмов. Об этом сообщает издание Focus.

По словам экспертов, регулярное употребление квашеной капусты помогает очищать кишечник благодаря содержащейся в ней молочной кислоте, бактерии которой действуют как природные пробиотики.

Продукт можно употреблять при проблем со стулом, но переусердствовать нельзя, так как он может вызвать диарею.

Кроме того в квашеной капусте содержатся витамины С, B12, К, а также фолиевая кислота, бета-каротин, натрий, калий, магний и кальций.

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