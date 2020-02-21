«Ъ»: куратор ФСБ покинет Генпрокуратуру

Курировавший в Генеральной прокуратуре суды и следствие Федеральной службы безопасности Леонид Коржинек подал рапорт о выходе на пенсию в связи с выслугой лет, передает »Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам источников, генпрокурор Игорь Краснов подписал рапорт и внес на имя президента соответствующее представление. Документ уже одобрили в администрации главы государства.

Предполагается, что Совет федерации может рассмотреть на следующей неделе представление об освобождении Леонида Коржинека от должности, которое должен внести Владимир Путин.

Леониду Коржинеку 63 года. Он много лет проработал в прокуратуре Иркутской области. В 2016 году переехал в Москву и стал заместителем генпрокурора Юрия Чайки.

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