В Вологде супруги осуждены за нанесение опекаемому ребенку 135 смертельных ударов

Вологодский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении Юлии и Евгения Блохиных, которые нанесли 135 ударов опекаемому мальчику и таким образом убили его, передает пресс-служба суда.

Решение суда было вынесено на основе обвинительного приговора присяжных заседателей.

Суд назначил Юлии Блохиной наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, Евгению Блохину — 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, в 2017 году малолетний ребенок был передан под опеку семье, где над ним систематически издевались. В августе 2018 года Блохина, будучи пьяной, ударила мальчика шваброй по голове, потому что он пытался взять еду из холодильника. Когда ребенок упал, женщина нанесла ему не менее 135 ударов металлической лопаткой. Супруги не вызвали скорую помощь, а стали уничтожать следы преступления. Впавший в кому мальчик был доставлен в больницу спустя полтора часа. В апреле 2019 года он умер, не приходя в сознание. В ходе следствия было установлено, что за время нахождения в приемной семье ребенок перенес 15 переломов ребер, переломы ключиц, костей таза и позвоночника.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Деньги за сирот: как истязают приемных детей

— «Было месиво»: за что отчим убил двухлетнюю девочку

— Отчим убил пятилетнюю девочку