Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

В ходе визита в Санкт-Петербург глава государства Владимир Путин рассказал местной жительнице о том, что зарплата президента не является самой большой в стране, передает ТАСС.

Сначала Путин возложил цветы к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку, а после — подошел пообщаться с горожанами.

Одна женщина спросила президента о том, как можно прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.

Путин, признался, что это «очень трудно». В ответ женщина предположила, что зарплата российского лидера больше этой суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — сказал Путин.

В 2017 году доход Владимира Путина, согласно декларации, составил 8,648 млн рублей, то есть около 720 тыс. рублей в месяц.

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