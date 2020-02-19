ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России)* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
Оперативники задержали три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки. Они являются уроженцами стран Центральной Азии.
Отмечается, что задержанные проводили встречи, на которых пропагандировали идеологию «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).
Сотрудники ФСБ нашли в местах проживания мужчин запрещенную литературу и атрибутику организации.
Возбуждено уголовное дело.
«Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России)* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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