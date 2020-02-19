ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России)* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Оперативники задержали три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки. Они являются уроженцами стран Центральной Азии.

Отмечается, что задержанные проводили встречи, на которых пропагандировали идеологию «Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России).

Сотрудники ФСБ нашли в местах проживания мужчин запрещенную литературу и атрибутику организации.

Возбуждено уголовное дело.

«Таблиги Джамаат» (организация запрещена в России)* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ задержала жителя Подмосковья, собравшего 25 млн рублей для ИГ (организация запрещена в России)*

— Пресекли 39 терактов: в ФСБ рассказали о подготовке нападений

— ФСБ задержала ячейку экстремистской организации в Дагестане