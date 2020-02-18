Экс-полковник МВД Захарченко хочет освоить профессию кочегара
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Бывший полковник Министерства внутренних дел (МВД) России Дмитрий Захарченко заявил о желании освоить профессии кочегара и электрика в колонии, сообщает РИА Новости.
По словам Захарченко, в штрафном изоляторе он научился шить, однако не может этим заниматься из-за сильной аллергии.
Кроме того, экс-полковник хотел обучиться на повара-кондитера, однако не получил разрешения.
Ранее стало известно, что кассационный суд оставил в силе приговор осужденному за взяточничество экс-полковнику Дмитрию Захарченко.
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