Экс-полковник МВД Захарченко хочет освоить профессию кочегара

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Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической... Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической...
Бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший полковник Министерства внутренних дел (МВД) России Дмитрий Захарченко заявил о желании освоить профессии кочегара и электрика в колонии, сообщает РИА Новости.

По словам Захарченко, в штрафном изоляторе он научился шить, однако не может этим заниматься из-за сильной аллергии.

Кроме того, экс-полковник хотел обучиться на повара-кондитера, однако не получил разрешения.

Ранее стало известно, что кассационный суд оставил в силе приговор осужденному за взяточничество экс-полковнику Дмитрию Захарченко.

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