В Москве школьницы задержали пристававшего к девочке в троллейбусе педофила

В Москве две школьницы задержали педофила, который приставал к их однокласснице в троллейбусе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, инцидент произошел 15 февраля. В тот день двое учителей и восемь школьников (14 и 15 лет) направлялись на троллейбусе маршрута №15 на выставку, посвященной выбору будущей профессии.

В ходе движения один из пассажиров начал незаметно приставать к подростку, трогал ее руками. Девочка испугалась сразу звать на помощь. Но ее подруги поняли, что произошло, и заметили, как в телефоне у злоумышленника были фото непристойного характера.

Когда учителя увидели испугавшийся взгляд у пострадавший, начали ее расспрашивать. Ее подруги, в свою очередь, заявили, что расскажут обо всем при выходе.

На конечной остановке мужчина также покинул транспортное средство. В этот момент к нему подошли те самые приятельницы жертвы и задержали подозреваемого.

По словам одного из педагогов, они начали расспрашивать незнакомца, почему он приставал к школьнице.

«Было ощущение, что он не в себе. Мы вызвали наряд полиции, со мной остались три девочки, в их числе пострадавшая», — рассказала учительница, пояснив, что остальные уехали на форум.

Злоумышленником оказался 25-летний гражданин Киргизии, он работал уборщиком в ресторане быстрого питания. Мужчина признал свою вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК России «Развратные действия».

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