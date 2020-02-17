Двухэтажный склад загорелся в Москве

На севере столицы загорелось двухэтажное складское помещение. Об этом сообщили РИА «Новости» в МЧС города.

По данным спасателей, огонь появился в помещении на улице Дубнинская. По предварительным данным, площадь возгорания составляет пока 50 кв. м.

Сведений о пострадавших и разрушения пока нет.

Другие подробности пожара уточняются.

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