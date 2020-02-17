В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги, испугавшись того, что в магазинах закончатся товары на фоне распространившегося коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что ограбление совершили три человека в масках. Они украли около 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из местных магазинов в районе 6 утра в понедельник, 17 февраля.

Полиции сообщила, что у одного из них при себе был нож.

Сумма ущерба составила примерно 130$ (более 1 тысячи гонконгских долларов).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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