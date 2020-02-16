СМИ выложили видео с гибелью девушки на конкурсе поедания пирожных

РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена гибель девушки на конкурсе по поеданию пирожных.

На кадрах можно увидеть, как ей становится плохо.

Еще в ролике показано, как девушку качает из стороны в сторону, после чего она падает на пол. В нем также демонстрируется, как вокруг упавшей конкурсантки столпились люди, чтобы оказать ей помощь.

Ранее 23-летняя девушка приняла участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре и победила в нем, съев больше всех пирожных. Однако она не сумела прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Baza: москвичка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных