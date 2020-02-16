СМИ выложили видео с гибелью девушки на конкурсе поедания пирожных

Торт «Птичье молоко»
Wikimedia Commons

РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена гибель девушки на конкурсе по поеданию пирожных.

На кадрах можно увидеть, как ей становится плохо.

Еще в ролике показано, как девушку качает из стороны в сторону, после чего она падает на пол. В нем также демонстрируется, как вокруг упавшей конкурсантки столпились люди, чтобы оказать ей помощь.

Ранее 23-летняя девушка приняла участие в конкурсе во время отдыха с друзьями в баре и победила в нем, съев больше всех пирожных. Однако она не сумела прожевать все пирожные, из-за чего подавилась и задохнулась.

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