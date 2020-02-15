Восемь человек отравились неизвестным веществом в общежитии под Тулой

Восемь человек из студенческого общежития госпитализированы после отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.

По данным МВД, во время конфликта между студентами и работниками общежития один из студентов распылил баллончик с неизвестным веществом. В результате инцидента восемь человек почувствовали недомогание и были доставлены в местную больницу.

Конфликт в общежитии химико-технологического института произошел на бытовой почве, он не сопровождался дракой и применением оружия, добавил начальник пресс-службы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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