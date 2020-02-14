Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за гибели украинцев в ДТП под Псковом
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии под Псковом.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор был проведен по инициативе украинской стороны.
Авария с участием микроавтобуса и фуры произошла на 475-м километре дороги Р-23 недалеко от деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь граждан Украины.
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